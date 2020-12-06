На позициях украинских военнослужащих в районе населённого пункта Попасная произошёл мощный взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"На позициях 92-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Попасная нашими наблюдателями зафиксирован взрыв. По полученной информации, детонация произошла во время установки боевиками минно-взрывных заграждений", — сказано в сообщении.
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