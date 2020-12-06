Если после Нового года конфликт на востоке Украины не будет урегулирован, то Киев будет настаивать на ужесточении санкций против России.
Об этом сообщил экс-президент Украины Леонид Кравчук, который призвал отключить РФ от международной расчётной системы SWIFT.
"Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если бы Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам", — отметил политик.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.