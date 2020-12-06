Кравчук предлагает отключить Россию от SWIFT

Если после Нового года конфликт на востоке Украины не будет урегулирован, то Киев будет настаивать на ужесточении санкций против России.

Об этом сообщил экс-президент Украины Леонид Кравчук, который призвал отключить РФ от международной расчётной системы SWIFT.