Судью Верховного суда Чехии задержали за коррупцию

Полиция Праги задержала в субботу пять человек по обвинению в коррупции. Среди них судья Верховного суда Чехии.

Об этом сообщила генпрокурор республики Ленка Брадачова.

"Один из задержанных является судьёй Верховного суда в Праге, ещё один — адвокат. Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности", — отметила генпрокурор.

По словам представителя надзорного органа, всем задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.