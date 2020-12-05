Тихановская заявила, что хочет посетить Вашингтон

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хочет посетить Вашингтон, чтобы поблагодарить за поддержку действующую администрацию США.

"Я надеюсь, что на инаугурационной неделе поеду в Вашингтон, чтобы лично поблагодарить действующую администрацию за её работу по оказанию помощи народу Белоруссии. В то же время я надеюсь на установление крепких отношений с новой администрацией для содействия переходу к демократии в Белоруссии", — отметила оппозиционер.

Напомним, ранее Тихановская заявляла, что хочет посетить Россию, однако не может этого сделать из-за того, что находится в розыске на территории страны.