Илон Маск планирует покинуть Калифорнию

Известный американский предприниматель Илон Маск принял решение переехать из Калифорнии.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на информаторов в окружении бизнесмена. По словам источников, Маска не устраивает высокий налог на доходы. Сейчас он занимается переездом в Техас, где сможет сэкономить миллионы долларов.

Более того, последние месяцы Маск проводил всё больше времени в столице Техаса — городе Остине, где расположен один из объектов Tesla.