В КНДР казнили мужчину, который нарушил карантин

В Северной Корее состоялась показательная казнь местного жителя, который нарушил ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на собственные источники. По их информации, власти КНДР специально устроили публичный расстрел, чтобы напугать местных жителей и принудить их соблюдать карантин.

Редакция "Правды.Ру" напоминает, что в СМИ часто публикуется фейковая информация о казнях в Северной Корее, которая затем опровергается.