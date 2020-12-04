Депутат Рады предпочёл работе "клубничку"

Нелёгкая работа депутатов Верховной рады Украины стала достоянием общественности, и оказалось, что не все депутаты "одинаково полезны".

Как стало известно, некоторые депутаты любят "клубничку" настолько, что не в силах оторваться от неё даже на работе. Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook снимки, на которых виден депутат от партии "Слуга народа" Евгений Петруняк.

Занимается Петруняк явно не политической деятельностью: в кадр попал экран смартфона депутата, на котором видна пикантная фотография неизвестной девушки. В этот же момент прямо перед ним с речью выступал парламентарий от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Григорий Мамка.

"Плохо, когда один выступает вживую, а другой депутат смотрит голую девушку?" — иронизирует Доброносов.

Интересно, что подобный случай не первый: ранее другого депутата "Слуги народа" поймали за перепиской с девушкой по вызову. Депутат позднее принёс извинения.