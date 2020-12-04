"Транзит Тихановской": реальность или красивая сказка?

Стали известны планы Светланы Тихановской на случай, если в Белоруссии всё же начнётся переходный период. Политик официально заявила, что готова встать у руля страны и помочь Белоруссии.

Пресс-служба Тихановской уже распространила её заявление, в котором подчёркивается: она сдержит слово и не просто встанет у руля, а совместно с помощниками разработает все необходимые поправки для проведения повторных выборов.

Будет ли сама Тихановская бороться за власть — или просто "подготовит выборы" и уйдёт? Мнением поделился Андрей Суздальцев, политолог в Высшей школе экономики. Только на сайте "Правда. Ру".

"Могли избрать дворника": как голосовали за Тихановскую

"Госпожа Тихановская выступает с заявлениями ежедневно. Она немножко подросла в политическом плане — отдадим ей должное. Она говорит о том, что готова возглавить страну в переходный период, то есть повторяет свою версию участия в выборах августа текущего года. Тогда она говорила, что технически будет президентом, после выборов будет готовить новую Конституцию, переизбрание парламента и президентские выборы на новой основе", — рассказывает Суздальцев.

В схожем формате работала временный президент Киргизии Роза Отунбаева, которой удалось всего за год сделать совершенно другую Киргизию, дополняет эксперт. Но не стоит забывать: голосование было против Лукашенко, а не за Тихановскую, то есть оно было протестным.

"Наши федеральные каналы, когда изгалялись над тем, что в Белоруссии избрали домохозяйку, которая жарит котлеты, показали свою полную неграмотность в плане политики. Могли избрать дворника, потому что люди голосовали не за неё, а против Лукашенко", — продолжает Суздальцев.

"Лукашенко никуда не уходит. Он готов начать гражданскую войну"

На подобные заявления у Тихановской право, разумеется, есть. Нет только понимания — как она добьётся желаемого?

"Мы прекрасно понимаем, что за эти четыре месяца погибло семь человек в результате действия белорусских сил правопорядка. Известно 450 случаев пыток, насилия, издевательств, после которых люди стали инвалидами. Всё это подается с такой позиции: Лукашенко просил об этом Путин, просил избивать людей и издеваться над демонстрантами. Там тяжёлая ситуация", — размышляет Суздальцев.

Лукашенко, подчёркивает эксперт, никуда не уходит. Он готов начать гражданскую войну. Поэтому эти заявления важны, Тихановская говорит о том, что остается в той же колее, но неясно, кто будет этой власти добиваться

"Сама она такие вещи не сделает. У неё нет для этого ресурсов. Это делает сам Минск, спальные районы, партизанские отряды, которые там существуют. Минск превращается в поле боя каждый выходной. Тихановская никакой роли здесь не играет. Народ не выходит за неё. Народ выходит против Лукашенко", — сообщает Суздальцев.

Таким образом, заявление весьма интересное: с одной стороны, оно позитивно, поскольку говорит о желании Тихановской помочь стране. Но с другой — неясно, как она собирается достигать этой власти.

Специально для сайта "Правда. Ру".