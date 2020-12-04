На санкции США, введённые против четырёх китайских компаний, отреагировали в МИД Китая. Как сообщила представитель ведомства Хуа Чуньин, ситуацию лучше всего описывать терминами вроде "злоупотребление национальной силой".
Напомним, что в чёрных списках" Штатов оказались ещё несколько компаний, которые якобы связаны с китайскими военными структурами. К ним отнесли:
"Китай выступает решительно против необоснованного притеснения китайских компаний со стороны США.
Действия США идут вразрез с принципами рыночной конкуренции и правилами международной торговли, они нанесут ущерб национальным интересам и имиджу Соединённых Штатов", — отметила Чуньин.
Штатам стоит остановиться и не применять национальную силу в подобных ситуациях, потому что давление на иностранные компании в данном случае лишь слегка "прикрыто" заботой о национальной безопасности.
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