Американские санкции раздражают Китай: "Это злоупотребление"

На санкции США, введённые против четырёх китайских компаний, отреагировали в МИД Китая. Как сообщила представитель ведомства Хуа Чуньин, ситуацию лучше всего описывать терминами вроде "злоупотребление национальной силой".

Напомним, что в чёрных списках" Штатов оказались ещё несколько компаний, которые якобы связаны с китайскими военными структурами. К ним отнесли:

SMIC — разработка и производство полупроводников;

CNOOC — корпорация, занимающаяся нефтью и газом;

CCTC — строительная и инженерная компания;

CIECC — компания, предоставляющая консалтинговые услуги.

"Китай выступает решительно против необоснованного притеснения китайских компаний со стороны США. Действия США идут вразрез с принципами рыночной конкуренции и правилами международной торговли, они нанесут ущерб национальным интересам и имиджу Соединённых Штатов", — отметила Чуньин.

Штатам стоит остановиться и не применять национальную силу в подобных ситуациях, потому что давление на иностранные компании в данном случае лишь слегка "прикрыто" заботой о национальной безопасности.