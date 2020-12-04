TIME впервые присвоил титул в номинации "Ребёнок года"

Журнал Time, который традиционно в декабре называет имя победителя конкурса "Человек года" впервые признал заслуги несовершеннолетнего учёного и объявил его "Ребёнком года".
Точнее, её. Это 15-летняя изобретательница Гитанджали Рао из Денвера, штат Колорадо.
Гитанджали была выбрана из пяти тысяч номинантов. Вместе с ней в финал конкурса прошли ещё четверо юных учёных.
Рао разработала технологию для борьбы с загрязнённой питьевой водой, опиоидной зависимостью и киберзапугиванием.
Её устройство может идентифицировать свинец в питьевой воде, а приложение и расширение Chrome использует искусственный интеллект для обнаружения киберзапугивания.
На вручении премии журнала Гитанджали Рао сказала, что надеется, что сможет вдохновить других "на выдумывание идей для решения мировых проблем":
"Я не похожа на типичного ученого, каким его обычно представляют. Все, что я вижу по телевизору, — это пожилой, обычно белый, человек. Работать и верить в себя нелегко, когда ты не видишь никого, похожего на тебя. Поэтому я действительно хочу дать вам понять: если я могу это сделать, вы можете это сделать, и любой может это сделать".
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