TIME впервые присвоил титул в номинации "Ребёнок года"

Журнал Time, который традиционно в декабре называет имя победителя конкурса "Человек года" впервые признал заслуги несовершеннолетнего учёного и объявил его "Ребёнком года".

Точнее, её. Это 15-летняя изобретательница Гитанджали Рао из Денвера, штат Колорадо.

Гитанджали была выбрана из пяти тысяч номинантов. Вместе с ней в финал конкурса прошли ещё четверо юных учёных.

Рао разработала технологию для борьбы с загрязнённой питьевой водой, опиоидной зависимостью и киберзапугиванием.

Её устройство может идентифицировать свинец в питьевой воде, а приложение и расширение Chrome использует искусственный интеллект для обнаружения киберзапугивания.

На вручении премии журнала Гитанджали Рао сказала, что надеется, что сможет вдохновить других "на выдумывание идей для решения мировых проблем":