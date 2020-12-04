"Хорошее начало": Байден "покупает" любовь американцев за 900 млрд

Новый пакет мер поддержки, которые помогут облегчить жизнь простых американцев, анонсировал Джо Байден. Общаясь с корреспондентами канала CNN, политик заметил: проект стоит одобрить даже его оппонентам.

Итак, план Байдена: в качестве "хорошего начала" выделить из бюджета страны 900 млрд долларов. Как высоко такая мера поднимет рейтинги Байдена, догадаться несложно.

"Этого было бы недостаточно, но эти средства покрыли бы самые насущные нужды людей, потерявших работу, людей, которые лишатся жилья после Рождества, поскольку они не могут оплачивать аренду, это была бы помощь в выплате по кредитам", — рассказал Байден.

Байден отметил, что о проекте известно Трампу, по подписать его тот не готов.