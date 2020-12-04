Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ученик и техсотрудница подрались в хабаровской школе
Власти Японии запретят продавать чисто бензиновые автомобили
Во Владивостоке с рейса до Красноярска сняли авиадебошира
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару
В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия
Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором
В Приморье задержали банду малолетних автоугонщиков
"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов
Москаль: надо срочно "наловить" пленных русских

"Хорошее начало": Байден "покупает" любовь американцев за 900 млрд

Мир

Новый пакет мер поддержки, которые помогут облегчить жизнь простых американцев, анонсировал Джо Байден. Общаясь с корреспондентами канала CNN, политик заметил: проект стоит одобрить даже его оппонентам.

"Хорошее начало": Байден "покупает" любовь американцев за 900 млрд

Итак, план Байдена: в качестве "хорошего начала" выделить из бюджета страны 900 млрд долларов. Как высоко такая мера поднимет рейтинги Байдена, догадаться несложно.

"Этого было бы недостаточно, но эти средства покрыли бы самые насущные нужды людей, потерявших работу, людей, которые лишатся жилья после Рождества, поскольку они не могут оплачивать аренду, это была бы помощь в выплате по кредитам", — рассказал Байден.

Байден отметил, что о проекте известно Трампу, по подписать его тот не готов.

"Возможно, около 20 сенаторов-республиканцев не будут голосовать за законопроект, но если лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл поставит законопроект на голосование, он может быть одобрен", — считает Байден.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Во Владивостоке с рейса до Красноярска сняли авиадебошира
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару
Санкции против "СП-2" прописали в проекте бюджета Пентагона
В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия
Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором
В Приморье задержали банду малолетних автоугонщиков
"Украинизацию надо отменять". Основание - дефицит подходящих официантов
Москаль: надо срочно "наловить" пленных русских
"Сила Сибири" углубляется в Китай и наращивает мощности
США вооружат Украину на $250 млн
Популярное
Российский шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина прокомментировала госпитализацию Алибасова

Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.

Федосеева-Шукшина прокомментировала госпитализацию Алибасова
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Звезды ТВ
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Экспертное мнение
Когда надоест "Газпрому" возня с санкциями, останется Европа без газа
Бывший СССР
Почему, выигрывая войну в Карабахе, Азербайджан не пошёл до конца
Любовь Степушова Врач рассказал об опасности принудительной вакцинации от COVID-19 Любовь Степушова Олег Артюков Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку Олег Артюков Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер
Комментарии
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
Сначала Бхагавадгита, затем Шри Пракаш Джи, теперь все индуисты России
Инженер-ракетчик рассказал об обломках корабля пришельцев
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
О цикличности мира. Возможна ли новая глобальная война?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников