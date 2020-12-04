Очередная порция критики досталась американскому Конгрессу: президент Дональд Трамп снова недоволен проектом военного бюджета. Если он не будет изменён, Трамп собирается применить вето и блокировать принятие.
Политик написал о новом варианте бюджета в Twitter, не преминув ещё раз уточнить важность контроля за соцсетями. Напомним, что именно отсутствие положения об ответственности для IT-компаний и соцсетей не устраивает Трампа.
Ранее он неоднократно обвинял соцсети в цензуре того, что пишет, а также был недоволен влиянием, которое соцсети могут оказать на избирателей.
"Очень грустно для нашего народа, но похоже, сенатор [Джеймс Инхоф] не будет включать положение о прекращении действия Раздела 230 в Закон о защите. Это плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов.
Последний шанс сделать это. Я использую право вето!" — написал президент.
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