Трамп увидел военный бюджет: "Очень грустно. Я применю вето"

Очередная порция критики досталась американскому Конгрессу: президент Дональд Трамп снова недоволен проектом военного бюджета. Если он не будет изменён, Трамп собирается применить вето и блокировать принятие.

Политик написал о новом варианте бюджета в Twitter, не преминув ещё раз уточнить важность контроля за соцсетями. Напомним, что именно отсутствие положения об ответственности для IT-компаний и соцсетей не устраивает Трампа.

Ранее он неоднократно обвинял соцсети в цензуре того, что пишет, а также был недоволен влиянием, которое соцсети могут оказать на избирателей.