Санкции против "СП-2" прописали в проекте бюджета Пентагона

В проект бюджета Пентагона на начавшийся, согласно американским законам в октябре, 2021-й финансовый год включён пункт про расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Согласно документу, новый законопроект, предложенный Палатой представителей, включает в себя положение, дополняющее подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года новыми, расширенными санкциями в отношении проектов строительства двух российских газопроводов.

Аналогичная поправка внесена и Сенатом США.

Теперь президент не сможет отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США.

Напомним, 1 декабря власти Германии согласовали достройку "Северного потока-2" на декабрь 2020 года.

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