Москаль: надо срочно "наловить" пленных русских

Обмен пленными между ВСУ и Донбассом приостановился, потому что почти все пленные новоросы, которые были в украинских тюрьмах, возвращены домой. Надо в срочном порядке проводить несколько операций по захвату новой партии российских граждан, чтобы пополнить "обменный фонд".

С таким заявлением выступил в эфире ТК "Наш" экс-нардеп Геннадий Москаль, который когда-то был губернатором Луганской и Закарпатской областей.

Особо "расстраивает" политика то, что Киеву "не удалось заполучить задержанных в Белоруссии "вагнеровцев", в чём лично он считает виноватым лично Андрея Ермака, главу офиса президента Украины.

"Нужно было довести дело с "вагнеровцами" — и тогда бы Россия, ЛНР, ДНР просили бы, чтоб их назад отдали. И наших бы всех сами привезли. Но нет! Мы же побоялись. Мы мира захотели. Ермак с Российской Федерацией — мир, дружба, жвачка. Ну и что вышло? Ничего!" — кипятится Москаль.

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