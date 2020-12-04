В США подсчитали убытки от "китайских угроз нацбезопасности"

Китай хочет заменить США в качестве хозяина мира и представляет собой самую большую угрозу Вашингтону на сегодняшний день.

С таким заявлением выступил директор Национальной разведки Джон Рэтклифф, усиливая тем самым риторику администрации Трампа против Пекина.

"КНР представляет самую большую угрозу для Америки сегодня, и наибольшая угроза для демократии и свободы в мире после Второй мировой войны, — написал Рэтклифф в статье, опубликованной в "Уолл Стрит Джорнал". — Задача нашего поколения в том, чтобы противостоять Пекину в его попытке изменить форму мира и доминировать в нём".

Обвиняя Китай в намерении доминировать в мире "экономически, военно и технологически", шеф американской разведки повторил обвинения в краже интеллектуальной собственности и экономическом шпионаже, уже сделанные директором ФБР Кристофером Рэем и генеральным прокурором Биллом Барром в начале этого года.

Однако на этот раз он поставил ценник на предполагаемую кражу собственности Китаем, сказав в интервью CBS News, что

правительство США оценило ее стоимость в "целых $500 млрд в год, или между $4000 и $6000 на каждое американское домохозяйство."

Рэтклифф также был более конкретен в отношении предполагаемых попыток Китая повлиять на американских политиков — впервые упомянутых Барром в июле — написав, что Пекин нацеливается на них "с шестикратной частотой России и 12-кратной частотой Ирана."

"Китай стремится обратить вспять распространение свободы по всему миру, — утверждает он. — Пекин считает, что глобальный порядок без него на вершине является исторической аберрацией. Все это означает, что разведывательный аппарат США должен сделать Китай своей главной целью в будущем, вместо сохранения одержимости холодной войной с Россией или недавней сосредоточенности на борьбе с терроризмом".

Китай уже ответил

Не называя конкретно Рэтклиффа, Пекин ответил на его обвинения, заявив, что США практикуют "типичные двойные стандарты".