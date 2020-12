Трамп показал доказательства мошенничества на участках Джорджии

Сегодня, в пятницу, американский штат Джорджия должен объявить результаты пересчёта голосов избирателей, участвовавших в президентских выборах.

Государственные чиновники накануне поспешили в очередной раз заявить, что никаких "глобальных" нарушений на участках не было.

На слушаниях в Сенате штата в четверг его адвокат Руди Джулиани представил доказательства предполагаемого мошенничества на выборах республиканским законодателям — видео с камер наблюдения в одном из центров подсчёта голосов.

WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4

Видеозапись, снятая с камер видеонаблюдения в центре подсчета голосов на стадионе "Стейт Фарм Арена" в Атланте, якобы показывает, как сотрудники комиссии, после приостановки подсчёта и роспуска работников избирательных участков по домам в ночь выборов, достают чемоданы бюллетеней из-под стола и подсчитывают их.

Wow! Blockbuster testimony taking place right now in Georgia. Ballot stuffing by Dems when Republicans were forced to leave the large counting room. Plenty more coming, but this alone leads to an easy win of the State!