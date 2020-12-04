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Литва рассмотрела в Белоруссии "новый Чернобыль"

Мир » Европа

Литовское правительство порекомендовало своему народу запастись консервами на случай аварии на Белорусской атомной электростанции, расположенной всего в 50 км от Вильнюса.

Литва рассмотрела в Белоруссии "новый Чернобыль"

Рекомендацию озвучил Миндаугас Баярунас, начальник отдела стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел Литвы, выступая в эфире радио LRT.

  • Строительство Островецкой АЭС началось в 2012 году, а испытания были завершены в апреле 2020 года. Он был подключен к национальной сети в ноябре.

"Мы рекомендуем населению создать запас необходимых продуктов на три дня", — сказал Баярунас.

По его словам, дома литовцы на всякий случай должны иметь "достаточное количество" консервов, круп, растительного масла, сахара и воды, чтобы "выиграть некоторое время между любой аварией и прибытием правительственной помощи".

  • Вильнюс считает, что вновь построенная электростанция опасна и нарушает международные ядерные правила.

Белоруссия, со своей стороны, утверждает, что построенная российским "Росатомом" АЭС "полностью соответствует международным стандартам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности"."

Напомним, 1 декабря, после того как Минская экологическая общественная организация "Экохом" сообщила о повреждении системы охлаждения первого реактора", белорусское Министерство энергетики признало, что необходима "дополнительная корректировка Островецкой АЭС".

Автор: Ольга Лебедева
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