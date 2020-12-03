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Таиланд: "Больше никакого массового туризма!"

Мир » Азия

В королевстве Таиланд принято стратегическое решение для восстановления доходов туристической отрасли, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса.

Таиланд: "Больше никакого массового туризма!"

Всё гениальное просто: количество туристов — сократить, средний чек с одного туриста — поднять. Именно такую стратегию выбрало Управление по туризму Таиланда.

"Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд не должен быть небезопасным местом, он должен привлекать внимание. Это означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость, дополнительные впечатления и сосредоточимся на увеличении покупательской способности туристов", — заявил начальник Управления по туризму Таиланда Ютасак Супаспорн. Его слова приводит Bangkok Post.

По расчетам тайского Управления по туризму, в следующем году Королевство улыбок смогут посетить не более 8 миллионов туристов. Капля в море по сравнению с 40 миллионами, побывавшими в Таиланде в предыдущем, 2019 году. В ведомстве намерены разработать продукт, за который турист-2021 выложит не менее двух тысяч долларов. Для сравнения, турист-2019 оставлял в среднем 1,5 — 1,7 тысячи долларов.

Автор: Людмила Черткова
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