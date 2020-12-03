Стали известны планы Светланы Тихановской на случай, если в Белоруссии всё же начнётся переходный период. Политик официально заявила, что готова встать у руля страны и помочь Белоруссии.
Пресс-служба Тихановской уже распространила её заявление, в котором подчёркивается: она сдержит слово и не просто встанет у руля, а совместно с помощниками разработает все необходимые поправки для проведения повторных выборов.
"За этапом давления и протеста неминуемо начнётся этап диалога.
Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент.
Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", — сообщила Тихановская.
Свою задачу Тихановская видит так: привести Белоруссию к новым выборам "с наименьшими шоками".
"Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Александра Лукашенко", — резюмировала она.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...