Тихановская: "Я готова возглавить страну в переходный период"

Стали известны планы Светланы Тихановской на случай, если в Белоруссии всё же начнётся переходный период. Политик официально заявила, что готова встать у руля страны и помочь Белоруссии.

Пресс-служба Тихановской уже распространила её заявление, в котором подчёркивается: она сдержит слово и не просто встанет у руля, а совместно с помощниками разработает все необходимые поправки для проведения повторных выборов.

"За этапом давления и протеста неминуемо начнётся этап диалога. Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", — сообщила Тихановская.

Свою задачу Тихановская видит так: привести Белоруссию к новым выборам "с наименьшими шоками".