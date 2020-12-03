Новая напасть: Южную Корею атакует птичий грипп

Неприятное "дополнение" к пандемии коронавирусу возникло в Южной Корее: страна подверглась атаке птичьего гриппа. Согласно сведениям местных СМИ, ситуация серьёзная: власти ограничивают движение транспорта в ряде провинций.

По данным источников телерадиокомпании KBS, уже издан приказ об ограничении поездок в провинциях Кёнсна-Путо, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, Канвондо и Седжон.

Случаев птичьего гриппа в Южной Корее не регистрировали примерно два года, и в какой-то мере "новая волна" оказалась для властей неожиданностью. По уточнённым данным, выявленный штамм активнее старого и распространяется намного быстрее. Называется он H5N8.

Также правительство Южной Кореи вынуждено было запретить экспорт птицы, а местные власти крайне настойчиво попросить ввести дополнительные карантинные меры. В некоторых регионах начато превентивное уничтожение птиц: известно о 19 тысячах уток, убитых на фермах города Чонып.