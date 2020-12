Доклад США о ЧВК "Вагнера" в Ливии вызывает сомнения

На днях американский журнал Foreign Policy написал, что главный инспектор Минобороны США по контртеррористическим операциям в Африке обнародовал доклад о финансировании военных отрядов ЧВК "Вагнера" Объединенными Арабскими Эмиратами. Судя по документу, отношения Вашингтона со странами Персидского залива могут значительно ухудшиться.

По версии журнала, в документе военного чиновника речь идет о спонсировании ЧВК "Вагнера" ОАЭ в рамках поддержки Ливийской национальной армии. О присутствии "вагнеровцев" в Ливии западные эксперты говорят уже давно. При этом никаких доказательств они не предоставляют, это всего лишь предположения и голословные домыслы. Не совсем понятно, на какие данные опирался американский инспектор военного ведомства при составлении документа.

В докладе Пентагона ЧВК "Вагнера" упоминается всего два раза:

"The DIA said that reporting on who is financing the Wagner Group's continued presence in Libya is "ambiguous". The DIA assessed that the United Arab Emirates may provide some financing for the group's operations".