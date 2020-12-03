"Готовьте консервы": власти Литвы испугались БелАЭС

Власти Литвы, не раз отмечавшие опасность БелАЭС, пошли на крайние меры: попросили население подготовить запасы воды и продуктов хотя бы на несколько дней. Об этом сообщает радио LRT.

По данным ведущих радио, власти Литвы уверены: стоящая всего в 50 км от границы БелАЭС опасна, ведь она построена вразрез с международными нормами, регулирующими возведение подобных объектов.

"Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток. Функции ответственных инстанций чётко расписаны, но пройдёт какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове", — дал конкретные рекомендации представитель МВД балтийской республики Миндаугас Баярунас в ходе выступления на LRT.

Чиновник посоветовал делать упор на запас круп, масла и воды, а также не забывать про консервы. Ранее парламент Литвы присвоил БелАЭС статус "угрозы национальной безопасности" и запретил покупку энергии, которую вырабатывает станция, а также её транзит.