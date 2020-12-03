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"Сделано в России": что мы можем продать Китаю и с какой целью

Мир

Китай, как и прежде, заинтересован в совместной работе с Россией. В частности, речь идёт об импорте и экспорте различной продукции, но только этим ограничиваться не стоит.

"Сделано в России": что мы можем продать Китаю и с какой целью

Об отношениях двух стран рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на видеоконференции.

"Мы по-прежнему видим огромный потенциал торгового сотрудничества РФ и КНР. Китай — крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай", — рассказал Кэцян.

Какие российские товары, помимо очевидных нефти-газа-леса и прочих ресурсов, могут интересовать Китай? И какие политические дивиденды могут извлечь российские власти из желания Китая "купить всего и побольше"?

Рассказывает Михаил Аристакесян, руководитель аналитического управления Группы компаний "ФИНАМ". Только на сайте "Правда. Ру".

Попасть на рынок Китая непросто, но перспективы есть

Эксперт отмечает: популярностью пользуется сельскохозяйственная продукция, она считается экологически чистой. Она стала нишевой, среди китайских потребителей весьма популярна.

"Понятно, что на китайский рынок попасть непросто, конкуренция высокая. Тем не менее, там опять же такие случаи есть. Думаю, если компаниям заниматься продвижением, то перспектива есть", — напоминает Аристакесян.

Китай в каком-то смысле "перевернулся": если раньше считалось, что эта страна — "мастерская" мира, мировая фабрика, то сейчас она наращивает закупки.

Так что России стоит искать те ниши, которые могли бы быть интересны китайским товарищам, и пытаться их продвигать. Например, можно присмотреться к нише электроники: вполне возможно, что Китай захочет перенести часть производств в Россию.

Совместная работа выгодна и Китаю, и России

Ключевой вариант политических дивидендов — дружественные взаимовыгодные отношения со второй крупнейшей экономикой мира. Взаимодействие этих хозяйственных отраслей, сотрудничество помогут наладить тёплые добрососедские отношения.

"При каких-то конфликтах или спорных ситуациях мировой политики Китай и Россия, естественно, будут тяготеть к более-менее единой позиции. Конечно, не повторяя друг за другом, а работая в своих интересах", — уточняет Аристакесян.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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