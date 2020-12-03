Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В сборной России объяснили пропуск спринта Куклиной в Контиолахти
Веру Брежневу осудили за роскошную вечеринку
В России запустили сайт с вакансиями для людей с инвалидностью
Лолита спела хит Моргенштерна "Cadillac" с хором и оркестром
В Барнауле завели дело на школьного охранника, толкнувшего ученика
Футбольных фанатов "Иртыша" признали экстремистской организацией
Россияне инвестируют за рубеж: что делать властям? Мнение эксперта
Сергей Шнуров попросил прощения у Басты
Врач объяснила, как не заразиться COVID-19 на корпоративе

Британка потеряла слух после мытья головы

Мир

В начале 2019 года жительница Дувра (Англия) помыла голову, и с тех самых пор её стали беспокоить боли в ушах. Она обратилась к лору. Но врач не придал особого значения её словам. В октябре того же года Лорин Шютте проснулась от сильной боли. Её госпитализировали. Девушка оглохла на левое ухо.

Британка потеряла слух после мытья головы

Ей установили слуховой аппарат, но спустя некоторое время у неё стал снижаться слух и на правом ухе.

Окончательную причину потери слуха медики так и не смогли установить.

Ранее Шютте была на приёме у врача, который предположил, что боли в ушах могут быть вызваны неправильно подобранным шампунем.

"Один врач сказал мне, что всё это из-за шампуня, который я использую, и что мне обязательно нужно сменить марку. Он записал меня на приём к лору. Я больше двух месяцев ждала приёма, но в итоге была у него в кабинете не больше двух минут", — рассказала девушка.

Из-за пандемии пострадавшая так и не посетила лора. Её записали на январь 2021-го, сообщает The Sun.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Лолита спела хит Моргенштерна "Cadillac" с хором и оркестром
В Барнауле завели дело на школьного охранника, толкнувшего ученика
Футбольных фанатов "Иртыша" признали экстремистской организацией
Россияне инвестируют за рубеж: что делать властям? Мнение эксперта
Сергей Шнуров попросил прощения у Басты
Врач объяснила, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Мишин рассказал о болезни Туктамышевой
Налог с криптовалюты: "Запрещай все непонятное"
Как мозг реагирует на звуки во время сна?
Глава Fight Nights хочет организовать бой Басты и Шнурова
Популярное
Бывший СССР
Армения против Белоруссии: что будет дальше?

И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...

Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Мир. Новости мира
Скандал в ООН: украинский постпред сравнил нацистов и солдат СССР
Общество
Царствующая королева Великобритании Елизавета II объявила об уходе
Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер Любовь Степушова Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН Любовь Степушова Антон Куликов "Рейхсбюргеры":  чего опасаются власти Германии Антон Куликов
Комментарии
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников