Британка потеряла слух после мытья головы

В начале 2019 года жительница Дувра (Англия) помыла голову, и с тех самых пор её стали беспокоить боли в ушах. Она обратилась к лору. Но врач не придал особого значения её словам. В октябре того же года Лорин Шютте проснулась от сильной боли. Её госпитализировали. Девушка оглохла на левое ухо.

Ей установили слуховой аппарат, но спустя некоторое время у неё стал снижаться слух и на правом ухе.

Окончательную причину потери слуха медики так и не смогли установить.

Ранее Шютте была на приёме у врача, который предположил, что боли в ушах могут быть вызваны неправильно подобранным шампунем.

"Один врач сказал мне, что всё это из-за шампуня, который я использую, и что мне обязательно нужно сменить марку. Он записал меня на приём к лору. Я больше двух месяцев ждала приёма, но в итоге была у него в кабинете не больше двух минут", — рассказала девушка.

Из-за пандемии пострадавшая так и не посетила лора. Её записали на январь 2021-го, сообщает The Sun.