"Советы" ЕС бесполезны: Венгрия купит Sputnik V

Власти Венгрии решительно против просьб ЕС и хотят купить российскую вакцину от коронавируса, известную на западе как Sputnik. Будапешт не пугают даже возможные политические последствия — переговоры с Россией уже ведутся.

Данные, которые приводят журналисты издания Fria Tider, не оставляют сомнения: переговоры касаются не только прямых поставок из России, но и организации производства в самой Венгрии. Можно сделать вывод, что Sputnik V для венгров — долгосрочное решение, а не сиюминутная прихоть.

Таким образом, Будапешт игнорирует разнообразные европейские вакцины, которые появятся достаточно скоро, несмотря на "мягкие требования" ЕС не покупать Sputnik V.

Если Венгрия всё-таки получит российскую вакцину, то станет первой страной ЕС, которая его применит. И это не может не злить Брюссель, ранее успевший стать свидетелем спора между Лондоном и Берлином, также касающегося вакцин…