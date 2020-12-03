Турции понравилась идея "Крымской платформы": намёк очевиден

С одобрением нового проекта Киева, "Крымской платформы", выступили в Турции. О том, что значит для Анкары украинская задумка, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним суть "Крымской платформы" — это аналог "нормандского формата", в рамках которого создадут специальный совет. Всем странам, которые пожелают войти в совет, будет предложено оценить последствия "оккупации" Крыма Россией и вынести решение о справедливых мерах наказания.

"Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу [по разработке] "Крымской платформы", — отметил Чавушоглу в своём профиле Twitter.

Также Чавушоглу назвал встречу "откровенной" и отметил запись тегом "#NATO", намекая таким образом на проблему и представителям альянса. Дополнительно политик высказался в поддержку Грузии