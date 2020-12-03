Новые санкции против Китая: в США не хотят "перезагрузки"

Несмотря на заверения в "перезагрузке" и на якобы "мирную политику" в отношении Китая, которая станет возможной с приходом к власти Джо Байдена, из Вашингтона в Пекин пока "летят" только санкции. О новом решении американских властей стало известно 3 декабря.

По данным, приведённым на сайте Таможенно-пограничной службы США, в страну запретят ввозить хлопок и изделия из него, произведённые в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Причина — несоблюдение прав человека: в СУАР, по мнению Вашингтона, используется принудительный труд. Также, по сведениям наблюдателей, в регионе эксплуатируют заключённых.

Если грузы из хлопка СУАР всё-таки прибудут в США, то будут немедленно конфискованы, уточняют таможенники.

Напомним, что ранее Вашингтон был недоволен политикой Пекина в отношении КНДР. По мнению американцев, китайские власти не соблюдают санкционные правила, а также используют северокорейских рабочих.