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В правящей партии Грузии рассказали о планах насчёт НАТО

Мир

Несмотря на некоторые внутренние проблемы, вызванные прошедшими парламентскими выборами, правящая партия страны продолжает активную работу. В числе целей, которые желают выполнить в "Грузинской мечте", есть и построение "более тесных" отношений с НАТО.

В правящей партии Грузии рассказали о планах насчёт НАТО

Заявление по поводу НАТО сделал представитель правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Хелашвили, данные передаёт агентство "ИнтерпрессНьюс". По мнению Хелашвили, переговоры с НАТО пора выводить на качественно новый уровень — и того же мнения эксперты альянса, подготовившие недавно соответствующий документ.

"Это можно интерпретировать как призыв представить План действий по членству в НАТО.

Будущее покажет, насколько это будет реализовано, но уже можем с уверенностью сказать, что отношения между Грузией и НАТО станут намного более тесными и динамичными в ближайшие четыре года", — рассказал Хелашвили.

Напомним, что ранее НАТО напомнил о себе и Украина: Киев впервые в истории "закупился" в НАТО, минуя посредников.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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