Экс-министр обороны Польши: оскорбляя Россию, мы играем с огнём

Экс-министр обороны Польши Ян Парис в интервью порталу Wpolityce. pl предупредил руководство страны и вообще всех польских политиков о том, что негатив в сторону "восточного соседа" — России — может дорого обойтись.

По словам Париса, нынешняя заморозка отношений двух стран — "личное решение Владимира Путина":

"Наши мнения и желания в выстраивании отношений с Россией ничтожно малы. Нам надо постоянно помнить, что наш восточный сосед — грозная и могущественная держава. Его ни в коем случае не следует провоцировать или оскорблять. Подумайте о том, что всё, что мы сегодня делаем в Белоруссии, Грузии и на Украине Россия расценивает как враждебные действия. Мы заплатим цену за каждое неверное движение на востоке и если уж решим действовать, то должны знать стоимость поступков", — сказал экс-министр.

Белоруссия — разговор сейчас особый

Отвечая на вопрос про события в Белоруссии, бывший политик назвал годы правления Лукашенко временем "геополитической стабилизации", которая отчасти была на пользу безопасности Польши:

"Его (Лукашенко) режим не был к нам враждебен, у нас было несколько лет безопасности на границе с этой страной, без каких-либо политических или финансовых затрат. Но теперь это закончилось. Впереди — неизвестность".

Парис особо подчеркнул, что "ключ к ситуации в Белоруссии находится в Москве", потому что "именно Путин решит, кто и когда сменит Лукашенко на посту президента".