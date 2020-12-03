От греха подальше: США эвакуируют дипломатов из Багдада

Вашингтон намерен вывести дипломатический персонал из своего посольства в Багдаде, чтобы "минимизировать риск" для их жизней, поскольку приближается годовщина убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом сообщили сразу несколько СМИ в США.
"Сокращение численности дипсотрудников происходит на фоне обострения проблем безопасности в Ираке, а именно: опасений предстоящих нападений со стороны групп боевиков, стремящихся отомстить за убийство Сулеймани в прошлом году", — написали AFP, CNN и Washington Post независимо друг от друга со ссылкой на американских и иракских официальных лиц.
Сейчас в Багдаде работают "несколько сотен дипломатических сотрудников США". Точных данных о том, насколько "опустеет" американское посольство, пока нет.
Известно только, что это "временная мера" и "персонал вернется после 3 января — годовщины убийства Сулеймани".
Не исключено, что "эвакуация из посольства" как-то связана с недавним приказом Трампа "давить Иран".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...