Дочь действующего президента США Иванка, вполне вероятно, после того как её отец покинет Белый дом, может начать собственную политическую карьеру.
Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на близкие к семье Трамп источники.
По сведениям, полученным газетой от своих информаторов, Иванка Трамп, будучи, как и её муж Джаред Кушнер, советником президента страны, получила "отличный политический опыт" и известность не только внутри страны, но и "на международной арене".
"Теперь перед ней — широкое поле возможностей в реализации политических амбиций: она может попробовать занять какой-нибудь выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США", — пишет издание.
Впрочем, если верить словам бывшего креативного директора компании Иванки Трамп Мариссы Велес Краксбергер, дочь 45-ого президента США "хотела бы стать первой женщиной-президентом".
The Washington Post отмечает, что сама Иванка Трамп отрицает "пока", что заинтересована в участии в президентских выборах 2024 года.
"Однако, для чего-то же ее имя включали в ряд соцопросов по гипотетическим праймериз Республиканской партии, в которых не участвовал бы сам Трамп, и она набирала порядка 4%".
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