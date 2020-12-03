СМИ США рассказало о политических амбициях Иванки Трамп

Дочь действующего президента США Иванка, вполне вероятно, после того как её отец покинет Белый дом, может начать собственную политическую карьеру.

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на близкие к семье Трамп источники.

По сведениям, полученным газетой от своих информаторов, Иванка Трамп, будучи, как и её муж Джаред Кушнер, советником президента страны, получила "отличный политический опыт" и известность не только внутри страны, но и "на международной арене".

"Теперь перед ней — широкое поле возможностей в реализации политических амбиций: она может попробовать занять какой-нибудь выборный пост, либо начать активно участвовать в деятельности Республиканской партии США", — пишет издание.

Впрочем, если верить словам бывшего креативного директора компании Иванки Трамп Мариссы Велес Краксбергер, дочь 45-ого президента США "хотела бы стать первой женщиной-президентом".

The Washington Post отмечает, что сама Иванка Трамп отрицает "пока", что заинтересована в участии в президентских выборах 2024 года.