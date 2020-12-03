Ермак требует от Зеленского "обезглавить" ВСУ

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак настоятельно рекомендует своему шефу "обезглавить" ВС страны, уволив министра обороны Андрея Тарана и главкома ВСУ Руслана Хомчака.

По данным EADaily, Владимир Зеленский "готов пойти на этот шаг".

Как пишет издание, "официальная версия" — частые личные конфликты Тарана и Хомчака, которые "не лучшим образом сказываются на управлении военными структурами".