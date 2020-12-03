В Сингапуре официально разрешили продавать искусственное мясо

Сингапурское продовольственное агентство стало первым в мире регулирующим органом, который дал добро на продажу искусственно выращенной курицы.
Об этом сообщают местные СМИ.
Бизнесмен Джош Тетрик, соучредитель и главный исполнительный директор компании Eat Just, заявил, что это — "прорыв для продовольственных рынков", потому что теперь производство большинства мясных продуктов не требует "убийства ни одного животного или разрушения ни одного дерева".
"Осталось только убедить потребителей в безвредности этой еды", — говорит Тетрик.
По словам производителя, материал для создания "этого продукта":
Eat Just предупреждает, что, в принципе, их искусственная курица будет иметь ограниченные доступность и цену, эквивалентную цене блюд с таким мясом, которые подают самые дорогие рестораны, но подчеркнул, что стоимость будет падать по мере роста производства.
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