Трамп: СМИ поспешили "помазать" Байдена президентом

Несмотря на то, что все усилия пересмотреть результаты прошедших в США президентских выборов со стороны Дональда Трампа терпят фиаско, действующий хозяин Белого дома отступать от борьбы не намерен.

Сегодня он в очередной раз заявил, что будет бороться за то, чтобы подсчитывались только законные голоса, добавив, что СМИ поспешили "помазать" Джо Байдена победителем "очень странных" выборов.

"Как у президента, у меня нет выше долга, чем защищать законы и Конституцию Соединенных Штатов, поэтому я полон решимости защитить нашу избирательную систему, которая сейчас находится под скоординированной атакой и в осаде," — сказал Трамп сказал в пространном видеообращении, которое традиционно разместил в своём Twitter.

Кроме того, президент ещё раз подчеркнул, что "забег был омрачен массовыми подтасовками и нарушениями":