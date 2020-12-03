ВОЗ: вакцин на всех не хватит и будет третья волна пандемии

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что до мая 2021 года "может не хватить доз коронавирусных вакцин, несмотря на бурную активность среди производителей лекарств и правительств по получению различных разрешений и распространению препарата".
"Мы не рассчитываем, что сможем проводить достаточную вакцинацию, чтобы предотвратить новый всплеск заболеваемости, по крайней мере, еще на три-шесть месяцев", — заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время онлайн-выступления.
По его словам, прежде, чем "массовая прививка" станет возможной, число случаев заболевания "восстановится, даже в странах, которые в настоящее время выигрывают битву" против COVID-19:
"У нас будет еще одна волна, прежде чем мы получим вакцину, и больше людей умрет, и больше медицинских работников будут истощены", — предупредил чиновник.
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