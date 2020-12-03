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ВОЗ: вакцин на всех не хватит и будет третья волна пандемии

Мир

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что до мая 2021 года "может не хватить доз коронавирусных вакцин, несмотря на бурную активность среди производителей лекарств и правительств по получению различных разрешений и распространению препарата".

ВОЗ: вакцин на всех не хватит и будет третья волна пандемии

"Мы не рассчитываем, что сможем проводить достаточную вакцинацию, чтобы предотвратить новый всплеск заболеваемости, по крайней мере, еще на три-шесть месяцев", — заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время онлайн-выступления.

По его словам, прежде, чем "массовая прививка" станет возможной, число случаев заболевания "восстановится, даже в странах, которые в настоящее время выигрывают битву" против COVID-19:

"У нас будет еще одна волна, прежде чем мы получим вакцину, и больше людей умрет, и больше медицинских работников будут истощены", — предупредил чиновник.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Согласно данным ВОЗ, в настоящее время 51 препарат — вакцина от коронавируса проходит клинические испытания на людях и еще 163 проходят доклиническую оценку.
  • Ранее ЕС отказался от использования на своей территории российской вакцины Спутник V.
  • По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано более 64 миллионов случаев заболевания Covid-19 и почти 1,5 миллиона смертей.
Автор: Ольга Лебедева
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