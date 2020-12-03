Экс-главу МВД Франции обвинили в сокрытии улик по громкому делу

Экс-министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер стал фигурантом уголовного дела — его обвиняют в сокрытии улик по громкому уголовному делу.

Жалобу на бывшего министра подала дочь 80-летней женщины, погибшей два года назад в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом, брошенной в её квартиру "французским спецназом".

В 2018 году Зинеба Редуан закрывала ставни своей квартиры в Марселе, когда в нее попал снаряд, выпущенный во время демонстрации желтых жилетов. Эксперты подсчитали, что он двигался со скоростью более 97 км / ч, когда он ударил ее в грудь и лицо, и вскоре после этого она умерла в больнице.

Проведённое расследование признало полицейских невиновными в смерти женщины.

Однако недавнее расследование, проведенное французской неправительственной организацией Disclose с использованием реконструкций, воссозданных исследовательской группой Лондонского университета, противоречит выводам комиссии.

Эксперты утверждают, что офицер, который произвел выстрел из баллончика, целился именно по окнам жилых домов.

Это дало основания дочери, погибшей подать судебную жалобу на Кастанера, который был министром внутренних дел в момент смерти ее матери.

Адвокат Милфред Редуан Ясин Бузру неоднократно ранее обвинял экс-министра и других высокопоставленных лиц в препятствовании правосудию, а теперь в официальной жалобе обвиняет его в сокрытии улик и вмешательстве в процесс дознавания.

Кристоф Кастанер, который в настоящее время возглавляет правящую партию la République En Marche, заявил, что все обвинения ложные и вообще

"пора прекратить эти разговоры о полицейском насилии".

Его дело будет рассмотрено в суде Республики — специальном суде, который был создан для рассмотрения дел о проступках министров.