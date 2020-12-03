Экс-министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер стал фигурантом уголовного дела — его обвиняют в сокрытии улик по громкому уголовному делу.
Жалобу на бывшего министра подала дочь 80-летней женщины, погибшей два года назад в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом, брошенной в её квартиру "французским спецназом".
Однако недавнее расследование, проведенное французской неправительственной организацией Disclose с использованием реконструкций, воссозданных исследовательской группой Лондонского университета, противоречит выводам комиссии.
Это дало основания дочери, погибшей подать судебную жалобу на Кастанера, который был министром внутренних дел в момент смерти ее матери.
Адвокат Милфред Редуан Ясин Бузру неоднократно ранее обвинял экс-министра и других высокопоставленных лиц в препятствовании правосудию, а теперь в официальной жалобе обвиняет его в сокрытии улик и вмешательстве в процесс дознавания.
Кристоф Кастанер, который в настоящее время возглавляет правящую партию la République En Marche, заявил, что все обвинения ложные и вообще
"пора прекратить эти разговоры о полицейском насилии".
Его дело будет рассмотрено в суде Республики — специальном суде, который был создан для рассмотрения дел о проступках министров.
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