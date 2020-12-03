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Экс-главу МВД Франции обвинили в сокрытии улик по громкому делу

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Экс-министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер стал фигурантом уголовного дела — его обвиняют в сокрытии улик по громкому уголовному делу.

Экс-главу МВД Франции обвинили в сокрытии улик по громкому делу

Жалобу на бывшего министра подала дочь 80-летней женщины, погибшей два года назад в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом, брошенной в её квартиру "французским спецназом".

  • В 2018 году Зинеба Редуан закрывала ставни своей квартиры в Марселе, когда в нее попал снаряд, выпущенный во время демонстрации желтых жилетов. Эксперты подсчитали, что он двигался со скоростью более 97 км / ч, когда он ударил ее в грудь и лицо, и вскоре после этого она умерла в больнице.
  • Проведённое расследование признало полицейских невиновными в смерти женщины.

Однако недавнее расследование, проведенное французской неправительственной организацией Disclose с использованием реконструкций, воссозданных исследовательской группой Лондонского университета, противоречит выводам комиссии.

  • Эксперты утверждают, что офицер, который произвел выстрел из баллончика, целился именно по окнам жилых домов.

Это дало основания дочери, погибшей подать судебную жалобу на Кастанера, который был министром внутренних дел в момент смерти ее матери.

Адвокат Милфред Редуан Ясин Бузру неоднократно ранее обвинял экс-министра и других высокопоставленных лиц в препятствовании правосудию, а теперь в официальной жалобе обвиняет его в сокрытии улик и вмешательстве в процесс дознавания.

Кристоф Кастанер, который в настоящее время возглавляет правящую партию la République En Marche, заявил, что все обвинения ложные и вообще

"пора прекратить эти разговоры о полицейском насилии".

Его дело будет рассмотрено в суде Республики — специальном суде, который был создан для рассмотрения дел о проступках министров.

Автор: Ольга Лебедева
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