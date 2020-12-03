Украинцы хотят смотреть российские каналы и пользоваться соцсетями

Запрет Киева на российские фильмы и телеканалы не очень по душе рядовым украинцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Центром социального мониторинга.

"Почти половина страны против жестких мер, которые лишают их свободного выбора просмотра видеоконтента", — говорится в опубликованном отчёте Центра.

Опрос показал, что

47% населения Украины считают, что запрет российского телевидения был "ошибкой".

более 50% — что включение в черный список некоторых артистов, а также российских фильмов, было неправильным решением,

цензура социальных сетей — мера еще более непопулярная, только 42% респондентов согласились с позицией правительства о том, что она необходима для национальной безопасности.

Напомним, после победившего в 2014 году Майдана 2014 года, МВД Украины обвинило сети в распространении "пропаганды" о конфликте на востоке страны, после чего были полностью запрещены более десятка российских телеканалов.