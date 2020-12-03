Украинцы хотят смотреть российские каналы и пользоваться соцсетями

Запрет Киева на российские фильмы и телеканалы не очень по душе рядовым украинцам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Центром социального мониторинга.
"Почти половина страны против жестких мер, которые лишают их свободного выбора просмотра видеоконтента", — говорится в опубликованном отчёте Центра.
Опрос показал, что
Напомним, после победившего в 2014 году Майдана 2014 года, МВД Украины обвинило сети в распространении "пропаганды" о конфликте на востоке страны, после чего были полностью запрещены более десятка российских телеканалов.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...