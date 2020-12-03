Умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Скончался экс-президент Франции Валери Жискар д`Эстен. Политику было 94 года.

Бывший французский лидер (1974 — 1981) недавно переболел коронавирусом. На днях его выписали из больницы, однако последствия перенесенной инфекции оказались слишком тяжелыми для организма в этом возрасте. Предполагается, что похоронная церемония состоится в присутствии лишь узкого круга лиц, сообщает Europe 1.

Валери Жискар д`Эстен в бытность свою президентом Франции часто посещал Советский Союз, стремясь укрепить отношения между странами. В 1981 году на посту президента его сменил Франсуа Миттеран.