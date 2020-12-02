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Экс-посол Италии: ЕС и Россия слишком взаимосвязаны, чтобы быть врагами

Мир » Европа

Несмотря на все проблемы между Россией и Евросоюзом, их экономики настолько взаимозависимы и взаимодополняемы, что разрыв связей впоследствии станет поводом для сожаления.

Экс-посол Италии: ЕС и Россия слишком взаимосвязаны, чтобы быть врагами

Такого мнения придерживается бывший итальянский дипломат Чезаре Мария Рагаглини.

"Мы должны начать стратегический диалог, потому что наши отношения слишком взаимосвязаны и не могут быть отвергнуты из-за того, что у нас есть проблемы, — сказал экс-посол Италии в ООН и Москве в интервью RT. — Поскольку ЕС планирует развернуть предложение о "зеленой сделке", было бы жаль, если бы Москва и Брюссель упустили возможность улучшить свои энергетические связи. Через 20 лет они могут очень сильно пожалеть об этом."

Бывший дипломат, сейчас занимающий пост зампреда ВЭБ, Рагаглини особо подчеркнул, что экономические отношения Италии с Россией всегда были "очень гладкими", даже во время холодной войны:

"Начиная с лицензирования Fiat своих автомобилей в Тольятти в 1960-х годах и сотрудничества миланской La Scala с Большим театром и заканчивая крупной газовой сделкой между "Газпромом" и итальянской ENI в 1970-х годах, итальянцы всегда имели долгосрочный стратегический взгляд на Россию. Они доверяют России, они доверяют рынку, они очень уверены в этом, — сказал Рагаглини. — Мы очень похожи, и в хорошем, и в плохом."

По его словам, бывают моменты, когда отношения находятся на переломе, и они всегда складываются правильно:

"Вспышка COVID-19 этой весной особенно сильно ударила по Италии. Итальянцы очень благодарны России за помощь, когда российские врачи ездили в некоторые из самых сложных зон, такие как Бергамо, и оказывали жизненно важную помощь переполненным больницам. Они помогли нам и сами приобрели опыт борьбы с вирусом, что помогло им лечить его дома. И это — единственно правильный подход к партнёрским отношениям".

Автор: Ольга Лебедева
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