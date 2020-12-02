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Столтенберг: Россия проводит в отношении нас политику запугивания

Мир

В новом докладе генсека НАТО Россия обвиняется в "угрозе западным интересам от Атлантического океана до Арктики" и содержится призыв ко всем членам альянса "усилить свое присутствие на границах страны".

Столтенберг: Россия проводит в отношении нас политику запугивания

В опубликованном документе утверждается, что "Москва проводит агрессивную политику и агрессивные действия", что "негативно сказывается на безопасности евроатлантического региона".

"В долгосрочной перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой Североатлантическому альянсу", — написано в докладе.

По словам Столтенберга, "Москва часто отдает приказы о запугивающих военных операциях в непосредственной близости от НАТО".

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Автор: Ольга Лебедева
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