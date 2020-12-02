Бесплатно: только Россия предложила сотрудникам ООН свою вакцину

Россия оказалась единственной страной, предложившей свою вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН.

Россия настолько уверена в своей вакцине "Спутник V", что Владимир Путин еще в сентябре, вскоре после регистрации препарата, предложил сотрудникам ООН бесплатную вакцинацию. Как выяснилось сегодня, после презентации вакцины на полях сессии Генассамблеи ООН, Россия оказалась единственной — ни один разработчик вакцин от коронавируса в других странах подобных предложений не делал.

"Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю. Мы продолжаем обсуждения с ними и с ВОЗ", — сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Пресс-секретарь Антониу Гутерриша подчеркнул, что в первую очередь вакцина необходима тем, кто работает на переднем крае борьбы с коронавирусом. Сотрудники ООН с нетерпением ждут момента, когда "Спутник V" станет доступным для большинства.