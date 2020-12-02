На Украине в кафе и магазинах запретили русский язык

Украинские власти продолжают вести антироссийскую политику.

С 2021 года Киев намерен ввести запрет на использование русского языка в сфере обслуживания — в кафе, ресторанах автозаправках и рынках.

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был, — обслуживание должно быть на украинском", — сообщил уполномоченный по защите государственного языка при президенте Украины Тарас Кремень.

Говорить на русском языке можно только по просьбе клиента.

Ужесточение в отношении использования русского языка на территории Украины связано с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинский обязателен для федеральных и муниципальных чиновников, учебных заведений, медицинских учреждений и теперь сферы обслуживания.

С 1 сентября этого года на Украине по указу президента Владимира Зеленского были ликвидированы русскоязычные школы.