Лондон: мы первые сертифицировали вакцину. Берлин: вы эгоисты

Необычное обвинение выдвинул посол Германии в Британии Андреас Михаэлис. По мнению дипломата, в Лондоне слишком эгоистичны и не хотят признавать международных усилий в разработке вакцины от коронавируса.

Дело развивалось так: британский министр по вопросам бизнеса Алок Шарм рассказал в Twitter, что Великобритания — первая страна, в которой сертифицировали вакцину от Pfizer/BioNTech.

"Сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием", — напечатал Шарм.

На твит Шарма через несколько часов отреагировал Михаэлис: он уверен, что Лондон снова перетянул одеяло на себя вместо того, чтобы праздновать международный успех.