Необычное обвинение выдвинул посол Германии в Британии Андреас Михаэлис. По мнению дипломата, в Лондоне слишком эгоистичны и не хотят признавать международных усилий в разработке вакцины от коронавируса.
Дело развивалось так: британский министр по вопросам бизнеса Алок Шарм рассказал в Twitter, что Великобритания — первая страна, в которой сертифицировали вакцину от Pfizer/BioNTech.
"Сейчас мы первые, кто применяет вакцину. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием", — напечатал Шарм.
На твит Шарма через несколько часов отреагировал Михаэлис: он уверен, что Лондон снова перетянул одеяло на себя вместо того, чтобы праздновать международный успех.
"Почему так трудно признать этот важный шаг вперед как результат величайших международных усилий и международный успех?
Я не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания внесла решающий вклад в разработку вакцины, это история европейская и трансатлантическая", — прокомментировал Михаэлис.
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