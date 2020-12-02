Китай готов покупать больше российских товаров

Китай, как и прежде, заинтересован в совместной работе с Россией. В частности, речь идёт о импорте и экспорте различной продукции — но только этим ограничиваться не стоит.

Об отношениях двух стран рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на видеоконференции.

"Мы по-прежнему видим огромным потенциал торгового сотрудничества [РФ и КНР]. Китай — крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай", — рассказал Кэцян.

Также чиновник уточнил: прочные и давние связи наработаны и в культурной сфере, также проводятся встречи, касающиеся противостояния коронавирусу.

"Неожиданная вспышка коронавируса несколько негативно сказывается на контактах и связях между нами, однако общими усилиями мы справляемся с поставленной задачей по борьбе с заболеванием", — высказался политик.

Напомним, что итоговый товарооборот КНР и РФ составил по итогам девяти месяцев 2020 года около 88,195 млрд долларов, что всего на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.