Турция отреагировала на скандальные заявления о "пьяном дебоше" вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, который тот якобы учинил в ходе визита в Стамбул.
Напомним хронику событий: второго декабря в своём канале Telegram представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сообщил, что Уруский стал "очередным позором Украины".
По данным Кивы, Уруский, будучи в гостинице Стамбула, напился и начал дебоширить, в связи с чем его задержали.
Позднее в этот же день пришло опровержение от стамбульских властей. По их данным, слова Кивы — ложь, которая была растиражирована СМИ.
"Господин Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины и министр, ответственный за стратегические отрасли, посетил нашу страну с официальным визитом в период с 26 по 29 августа 2020 года.
В рамках программы пребывания нашего гостя в городе не произошло никаких юридических или административных инцидентов.
Мы огорчены, что в некоторых иностранных СМИ опубликованы ложные новости, и будем рады снова видеть вице-премьер-министра в нашем городе", — сообщили для прессы власти города.
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