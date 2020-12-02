Дебош, которого не было: приключения вице-премьера Украины в Стамбуле

Турция отреагировала на скандальные заявления о "пьяном дебоше" вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, который тот якобы учинил в ходе визита в Стамбул.

Напомним хронику событий: второго декабря в своём канале Telegram представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сообщил, что Уруский стал "очередным позором Украины".

По данным Кивы, Уруский, будучи в гостинице Стамбула, напился и начал дебоширить, в связи с чем его задержали.

Позднее в этот же день пришло опровержение от стамбульских властей. По их данным, слова Кивы — ложь, которая была растиражирована СМИ.