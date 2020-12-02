В салон красоты и по ресторанам: как чиновники США нарушают карантин

Во многих штатах США действуют достаточно серьёзные ограничения по коронавирусу, схожие с европейскими: закрыты магазины, салоны красоты, спортивные объекты и прочее. Однако, как выяснили репортёры Washington Examiner, даже столь строгие запреты — не помеха для чиновников Штатов.

Журналисты представили список "пойманных с поличным" чиновников.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила "закрытый на карантин" салон в Сан-Франциско в сентябре, чтобы сделать прическу. Согласно местным постановлениям, салон должен был оставаться закрытым, но Пелоси удалось без проблем в него зайти. Согласно видеозаписи камеры наблюдения, полученной Fox News, она также была замечена без маски внутри салона.

В начале декабря мэр Вашингтона (округ Колумбия) Мюриэл Баузер отправилась в Делавэр, чтобы принять участие в праздновании победы Байдена. Согласно правилам, после возвращения она должна была провести две недели на карантине, но Баузер сообщила, что не собирается этого делать.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посетил званый обед в ресторане French Laundry, что является прямым нарушением его собственных ограничений. Фотографии показали, что он был не единственным официальным лицом, нарушившим правила: несколько высокопоставленных медицинских работников также посетили вечеринку. Позже Ньюсом назвал ужин "серьезной ошибкой".

Мэр Денвера Майкл Хэнкок рассказал, что был в Миссисипи на День Благодарения, чтобы отпраздновать праздник с женой и дочерью. Ранее он призвал жителей города оставаться дома и праздновать в одиночестве.