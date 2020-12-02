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Часть "сломали", часть потеряли: новый казус с бюллетенями в США

Мир

Новые подробности о возможных махинациях на выборах в США: по данным журналистов Washington Examiner, в ходе перевозки специалисты потеряли примерно 288 тысяч бюллетеней.

Часть "сломали", часть потеряли: новый казус с бюллетенями в США

Журналисты издания уверены: к этим 288 тысячам можно смело "плюсовать" ещё 100, которые были неверно датированы, что позволяет говорить об их недействительности.

"Водитель субподрядчика Почтовой службы Джесси Морган утверждает, что 21 октября перевозил от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, однако в пункте назначения его грузовик исчез", — приводят факт в издании.

Также в Washington Examiner, ссылаясь на свои источники, заявляют: были найдены проблемы с техникой для обработки голосов, а также со схемами доставки. Как оказалось, бюллетени за Джо Байдена привезли вовремя, тогда как бюллетени за Дональда Трампа — с задержкой.

Автор: Константин Шапров
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