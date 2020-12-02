"Хлопну дверью погромче": Трамп дал разрешение "давить Иран"

Срок пребывания в Белом доме действующего президента США Дональда Трампа заканчивается через семь недель. И очень похоже на то, что он решил, уходя, "погромче хлопнуть дверью".

Сегодня стало известно, что он дал Пентагону "зелёный свет" на нанесение ударов по Ирану. Единственное поставленное Трампом условие: не доводить дело до "третьей мировой войны".

Об этом рассказало издание The Daily Beast со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

По данным информационного портала, Трамп, "поглощённый усилиями по отмене результатов выборов", предоставил госсекретарю Майку Помпео и руководству Пентагона, "карт-бланш, чтобы давить на Исламскую Республику и наказать её так агрессивно, как они сам того пожелают".

"Два чиновника заявили, что администрация собирается объявить новые санкции в отношении связанных с режимом компаний и частных лиц в ближайшие недели, чтобы укрепить многолетние усилия по парализации экономики Тегерана", — пишет The Daily Beast.

Издание предполагает, что главная цель Трампа — по максимуму усложнить для преемника (Джо Байдена) возобновление переговоров с Ираном и возвращение США в ядерную сделку 2015 года, из которой,напомним, Трамп вышел в мае 2018 года.