Трамп готов блокировать военный бюджет США из-за соцсететй

Новая задумка Дональда Трампа: президенту США не понравился новый военный бюджет и он собрался его блокировать. Об этом президент написал в своём профиле Twitter.

Трамп отметил, что пока ещё может заблокировать бюджет благодаря праву президентского вето. Ключевой проблемой, по мнению президента, является "уход от ответственности" технологических и интернет-кампаний.

"Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на документ вето, когда он поступит мне на стол", — сообщил Трамп жителям страны.

Трамп считает, что подобный "чёрный ход" несёт прямую угрозу национальной безопасности страны. Более того — социальные сети, как показали выборы, часто занимаются откровенно нелогичной цензурой, могут навязывать своё мнение, а ответственности за это практически не несут.