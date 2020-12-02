США: дадим вознаграждение в $ 5млн за доказательства против Китая

Госдепартамент США обвинил Китай в "вопиющем нарушении" международных санкций в отношении Северной Кореи. Вашингтон даже предложил вознаграждение до $5 млн долларов за доказательства уклонения от санкций ООН.

Алекс Вонг, зампомощника госсекретаря США по Северной Корее, выступил во время мероприятия, проведенного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, и раскритиковал Китай за то, что он, якобы, не смог или намеренно отказался "прекратить незаконный импорт в 555 отдельных случаях".

Госдепартамент также обвинил Китай в невыполнении условий резолюции Совета Безопасности ООН о репатриации северокорейских рабочих, заявив, что Пекин продолжает принимать у себя по меньшей мере 20 тысяч человек.

"Эти рабочие получают доход, который идет прямо на усилия Северной Кореи по разработке оружия, чтобы финансировать строительство новых баллистических ракет", — утверждает Вашингтон.

По словам Вонга, поведение Китая указывает на то, что он стремится отменить режим санкций ООН, направленный на попытку оказать давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от своей программы ядерного оружия.

Действия Пекина были охарактеризованы Госдепартаментом как попытка добиться преждевременного смягчения санкций через дипломатический бэкдор.

Напомним,